“Ваши схемы нам очень дорого обходятся”: Односталко объявил о запуске кампании по выявлению беззаконий в здравоохранении

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Депутат парламента от Партии социалистов Владимир Односталко объявил сегодня о запуске кампании под названием «Профилактика», целью которой является борьба с незаконными схемами в системе здравоохранения. Об этом народный избранник написал на своей странице в социальной сети.

По словам депутата, последний год граждане страны активно наблюдают за происходящими тратами в системе здравоохранения, особенно в том, что касается качества приобретаемых за деньги кассы медицинского страхования (то есть, граждан страны) медикаментов и медицинских изделий. Стоит отметить, что последние месяцы интенсивно расследуется схема, которая привела к инсулиновому скандалу.

– Это обращение, во-первых, я делаю для того, чтобы сказать всем, что мы добьемся правды по поводу инсулинового скандала, но я не намерен останавливаться здесь. Уверен, что есть и другие схемы, которые провернули определенный круг людей, которым абсолютно наплевать на здоровье наших граждан. Которые ради коммерческой выгоды превращают здравоохранение в высоко прибыльный бизнес. Так вот, ваши схемы нам очень дорого стоят, поэтому я хочу объявить о том, что мы запускаем кампанию по выявлению и расследованию схем в здравоохранении под названием «Профилактика», – написал Односталко.

В связи с этим депутат парламента призвал всех тех, кто знает или догадывается о незаконных схемах в системе здравоохранения, сообщать об этом ему напрямую.