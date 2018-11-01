Ваша юридическая самооборона

На вопросы читателей «АиФ в Молдове» отвечает Роман АРОНОВ, адвокат, магистр права.

Если развод…

Живу в гражданском браке три года. За это время мы с моим молодым человеком купили стиральную машину, газовую плиту, холодильник и другие недешёвые нужные в быту вещи. Как будет делиться имущество, если мы вдруг расстанемся? Ольга Т., Тирасполь

– Когда жизнь в гражданском браке благополучна, никто не сохраняет квитанции, чеки, банковские выписки, договоры и т. п. А суду нужны конкретные доказательства, подтверждающие, кто из сожителей и в какой сумме вкладывал средства на приобретение имущества. Когда дело доходит до развода, а, возможно, и до судебного процесса, то из-за особенностей гражданского брака иногда практически невозможно обосновать претензии на долю в имуществе. Гражданский союз пары не имеет правовой силы. Семейным кодексом РМ мужем и женой сожители не признаются. Имущество такой пары при совместном проживании не становится общим. Советую вашей паре во время безоблачного совместного проживания письменно оформить (на всякий случай!) права долевой собственности на совместно приобретённое имущество.

Поездка с бабушкой

Какие документы нужны для поездки десятилетнего ребёнка с бабушкой из Молдовы в Россию? Р. Бурлак, Каушаны

– Если бабушка едет с внуком или внучкой за границу, она должна иметь загранпаспорт ребёнка (если он оформлен) или его свидетельство о рождении и согласие обоих родителей на выезд.

Как перевести сына поближе?

Мой сын находится в кишинёвской тюрьме за воровство. Он через людей передал, что над ним жестоко издеваются, а у него больное сердце. Я и моя мама хотели бы сына и внука навещать чаще, но нам ездить из Сорок в столицу накладно. Мать пенсионерка, а я работаю у людей по найму. Обе малограмотные. К кому нам обратиться, чтобы сына перевели в сорокскую тюрьму. Л. Панас, с. Трифауцы Сорокского района

– Согласно ст. 96/1 Устава отбывания наказания заключёнными, при распределении осуждённого в пенитенциарное учреждение во внимание принимается, чтобы оно находилось по возможности ближе к месту жительства или к другому населённому пункту, указанному лицом, которому был вынесен приговор. Перевод осуждённых из одного пенитенциарного учреждения в другое вследствие изменения режима заключения или по другим обоснованным причинам осуществляется по ходатайству руководства тюрьмы или по личной инициативе директора Национальной пенитенциарной администрации (Administraţia Naţională a Penitenciarelor).

Советую вашему сыну обратиться с заявлением как к руководству тюрьмы, так и к главе Национальной пенитенциарной администрации. При переводе заключённого во внимание принимаются его характеристика, содержащаяся в личном деле, и его участие в образовательных и воспитательных программах.

Доколе будут тянуть дело Киртоаки?

Сколько времени человек может находиться под судебным уголовным следствием? Григорий Степанович, Кишинёв

– Уголовно-процессуальному законодательству Молдовы неизвестны конкретные сроки рассмотрения судами уголовных дел. Согласно УПК РМ (ст. 20), уголовное преследование и судебное разбирательство дела осуществляются в разумные сроки. Критериями определения разумных сроков рассмотрения уголовного дела являются: его сложность; поведение участников процесса, органа уголовного преследования и судебной инстанции; значимость процесса для заинтересованного лица; возраст пострадавшего, не достигшего 18 лет. Проведение в разумные сроки уголовного преследования обеспечивается прокурором, а судебного разбирательства уголовного дела – соответствующей судебной инстанцией.

Зовите полицию

Подъехал к супермаркету, а там кто-то припарковал свой автомобиль так, что занял весь тротуар. Что делать в таких ситуациях? В. Чеботарь, Кишинёв

– Обязанность владельца автомобиля – позаботиться о том, где ему парковать свою машину, – будь то гараж, автостоянка или что-то ещё. При этом он должен соблюдать закон и не создавать неудобства другим людям, в том числе и «безлошадным» жителям своего района. Автолюбитель за незаконную парковку на газонах и тротуарах может быть привлечён к административной ответственности. В такой ситуации звоните в полицию.

Как узаконить?

Пару лет назад я сделал перепланировку в квартире, теперь хочу её продать. Как узаконить переделку жилья? О. Добында, Кагул

– Сначала убедитесь, что в вашем доме вообще разрешено что-либо менять. Кстати, перепланировка в домах 143-й серии находится под строжайшим запретом. Для перепланировки квартиры необходимо получить градостроительный сертификат и разрешение на строительство. Перепланировку разрешено делать только после получения разрешения на строительство.

Кроме заявления о легализации и удостоверения личности, у вас должны быть с собой: выписка из Реестра недвижимого имущества, выданная территориальным кадастровым офисом, с приложением кадастрового плана или плана объекта недвижимости; отчёт технической экспертизы; нотариально заверенное согласие сособственников объекта строительства, интересы которых могут быть непосредственно затронуты в процессе выполнения работ по перепланировке и в период эксплуатации построенного объекта; эскизный проект, согласованный главным архитектором – в случае размещения строения в зоне особого режима, установленного документацией по градостроительству и обустройству территории. Все документы представляются в оригинале, но нужны и ксерокопии. Затем вам следует заказать проектную документацию и оформить акт сдачи в эксплуатацию.

Уехал и не возвращается…

Подскажите, пожалуйста, как выписать из квартиры человека, который давно живёт за границей, имеет гражданство другой страны и не является собственником недвижимости. Необходимо ли его присутствие или достаточно заверенного заявления? М. Патрашку, Штефан Водэ

– Снятие лиц с регистрационного учёта осуществляется при изменении места жительства или места нахождения в случае получения разрешения на эмиграцию. А также по заявлению собственника или сособственников жилого помещения и документа, подтверждающего право собственности на недвижимость.

При покупке недвижимости, находящейся в частной собственности, лица, зарегистрированные на этой жилой площади, снимаются с учёта по заявлению нового собственника или одного из сособственников. Такое заявление подаётся в соответствующее подразделение ГП ЦГИР Registru. Присутствие бывшего владельца квартиры не требуется.

Не экономьте на налогах!

Покупаем квартиру. Как можно проверить её юридическую чистоту? О. Круглик, Бельцы

– Во-первых, выясните, кто в доме хозяин. Лица, признанные судом недееспособными, заключать сделки не вправе. Такую информацию можно получить в органах опеки и попечительства по месту жительства гражданина. Не заключайте сделку и с лицами, находящимися на учёте в психоневрологическом или в наркологическом диспансерах. Сделка с таким владельцем недвижимости может быть оспорена, и вы лишитесь квартиры. Не советую покупать жильё по доверенности. Добейтесь встречи с хозяином.

Тщательно проверьте личные документы продавца, бумаги на квартиру должны быть представлены в подлинниках. Выясните, не была ли она ранее предметом судебных разбирательств. В этих случаях на жильё могут наложить арест. А чем закончатся новые разбирательства – неизвестно. И ещё, не экономьте на налогах, указывайте в договоре рыночную стоимость квартиры.

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА