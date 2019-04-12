Вартанян – Слусарю: Почему, заняв третье место, вы диктуете свои условия нам? (ВИДЕО)

Вартанян – Слусарю: Почему, заняв третье место, вы диктуете свои условия нам? (ВИДЕО)

Представители блока “АКУМ” продолжают настаивать на том, что им должны достаться должности и премьера, и спикера. Данная позиция вызывает возмущение Партии социалистов. 

Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил депутат ПСРМ Гайк Вартанян, который попросил своего оппонента Александра Слусаря привести хотя бы один подобный пример в мировой практике.

– Почему партия, получившая 3-е место по мандатам, ставит условия партии, занявшей 1-е место по мандатам. Где в мире есть такой прецедент? Хотя бы 1 прецедент в парламентской республике! – спросил Вартанян, однако ответа на свой вопрос так и не получил. 

Социалист добавил, что партия, которую он представляет, также выступает за деолигархизацию, но при этом не понимает, почему ее следует осуществлять на условиях блока “АКУМ”.

– Почему мы должны ее делать на ваших условиях, когда вы набрали на 100 тысяч голосов меньше, чем мы? Объясните всем, что делает вас особенными? – добавил Вартанян. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md