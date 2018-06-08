Вартанян: “Рублевский революционер” Ренато Усатый уже в коалиции с Нэстасе и Платформой «ДА»

Мунсоветник от Партии социалистов Гайк Вартанян метко охарактеризовал лидера “Нашей Партии” Ренато Усатого, которого в последнее время используют в своих целях правые и унионисты.

Социалист выразил уверенность, что Усатый уже сформировал коалицию с Андреем Нэстасе и Платформой «ДА», и они будут «мочить» Додона и социалистов, чтобы коалиция унионистов-про-НАТОвцев «Санду-Нэстасе-Плахотнюк» пришла к власти на выборах в парламент. Вартанян призвал всех делиться его постом, который приведен ниже без сокращений.

ЗАКАТ БАЛАБОЛА ИЛИ НОВАЯ РУБЛЕВСКАЯ ПРОРУМЫНСКАЯ КОАЛИЦИЯ

1. Вечный «сбегун»

Сбежал перед парламентскими выборами, потом растворился после того как сказал, что Плахотнюк обещал ему полтора миллиона евро, если исчезнет. И сразу после этого, удивительным образом появилось уголовное дело. Таки исчез.

2. Рублевский революционер

То хризантемы, то покрышки…. Теперь решил попробовать себя в качестве молдавского Саакашвили – прорыв через границу и финальная революция. Пока что дальше роллс-ройса с подсвеченным гламурным потолком революционный порыв не распространяется

3. Полезный… не идиот, а «ньюсмейкер»

Это когда унионисты ежедневно выводят тебя, возбудившегося в последние недели, в эфир на своих каналах и используют тебя… Когда-то ты, Ренато Георгиевич, использовал людей для кидания говном в офис твоего бывшего партнера Филата, теперь тебя также используют (в качестве ассенизатора) для говнометания только в одну точку… ребята, которых ты подставил у офиса Филата, получили сроки. А чем закончится твой опыт, Ренат? Когда тебе надоест, что тебя каждый вечер «михаешат».

4. Поматрошен и брошен

Майя Санду не оценила твои усилия по продвижению Андрея Нэстасе и заявила, что с бандитом коалиций не будет. Нэстасе на тебя несколько раз не брал трубку. Хоть бы спасибо сказал друг-унионист, что ли. Я понимаю, что вас уже «клеят» все проевропейские и прорумынские телеведущие и аналитики, которые ненавидят и тебя, Ренато Георгриевич, и все то, во что верят твои сторонники. Наверное все-таки неприятно навязывать свои услуги по говнометанию тем, кто тебя откровенно ненавидит и считает быдлом. Или тебе напомнить как на твоем новом любимом телеканале Журнал ТВ называли «сторонников Ренато Усатого»?

5. Проект теряет смысл, становясь инструментом

Любой сторонник Ренато Усатого должен понимать, что с его теперешним рейтингом и его риторикой пацана из подворотни, политические перспективы в будущем парламенты равны «околонуля». Если Усатый согласился на предложение из Запада на ежедневное лаяние против социалистов в обмен на исключение его из списков Интерпола – тогда пусть он об этом заявит.

Или пусть расскажет, чем все-таки закончились его попытки и переговоры с Плахотнюком о том, чтобы ему разрешили вернуться в Молдову с единственным условием – работать против Додона и социалистов, чтобы они не взяли парламентское большинство. После планомерной работы против Иона Чебана, Усатый может вести переговоры с Плахотнюком уже более уверенно.

Очевидно, что любой голос на парламентских выборах за «Нашу Партию» – это голос «в никуда» – с человеком, ежедневно испражняющем балаболизмы с экранов, не хочет иметь дело ни правые партии, ни социалисты. Ренато Усатый сможет прийти к власти ТОЛЬКО в коалиции с Андреем Нэстасе, Майей Санду и Владом Плахотнюком. Он четко уже послал такой сигнал – «мы не правые, мы не левые»…

6. Единый фронт

Собственно говоря – от румынских комментаторов и политиков, от альянса Нэстасе-Санду-Лянкэ-Гимпу-Киртоакэ-Шалару-Бэсеску-Шор и до Ренато Усатого вместе со своими корешами Филатом и Плахотнюком – очертился единый фронт борьбы против социалистов и Игоря Додона на парламентских выборах.

7. Финал?

Усатый уже в коалиции с Нэстасе и Платформой «ДА» (в качестве полезного медийного-идиота-ньюсмейкера) и они будут «мочить» Додона и социалистов, чтобы коалиция унионистов-про-НАТОвцев «Санду-Нэстасе-Плахотнюк» пришла к власти на выборах в парламент. Вы этого хотите? Я – нет.

Распространяйте эту информацию. Они используют прозападные, про-румынские и унионистские телеканалы (tv8, jurnal tv, adevarul ro), чтобы распространять свою грязь. Мы будем использовать соцсети и общаться живьем с другими людьми, чтобы донести правду. Люди устали от манипуляций и лицемерия ненавидящих друг друга кланов, которые сейчас объединяются против самой популярной политической силы и политика в стране.

Поделитесь, пожалуйста постом. Нельзя больше молчать.