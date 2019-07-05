Вартанян: Прошлая власть “высасывала” себе в карманы из предприятий миллиарды леев. Пора положить этому конец! (ВИДЕО)

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Государственные и муниципальные предприятия будут обязаны проводить закупки имущества, работ и услуг исключительно посредством публичных тендеров и в строгом соответствии с Законом о публичных закупках. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении парламентским большинством.

В данной связи, депутат от фракции Партии социалистов Гайк Вартанян заявил, что этот законопроект необходим, потому что на протяжении последних 10 лет, посредством нечестных и непрозрачных сделок, на государственных и муниципальных предприятиях воровались миллиарды леев.

– Мы взяли на себя обязательство перезапустить государство, которое оказалось парализованным вследствие действий прошлых властей, и данный законопроект как раз идет в общей канве повышения прозрачности госинститутов. Мы с вами прекрасно понимаем, что обворовывались не только банки, но воровалось ежедневно в сотнях муниципальных предприятиях, – отметил он.

В то же время, Вартанян подчеркнул, что принятие данного законопроекта – это первый шаг на пути улучшения работы государственных и муниципальных предприятий, а также для того, чтобы население не обкрадывали и предоставляли людям действительно качественные услуги.

– Этот законопроект позволит улучшить эффективность государственных и муниципальных предприятий, что, в свою очередь, улучшит качество жизни каждого человека, потому что ежедневно сотни госпредприятий оказывают услуги, и делают это не особо эффективно, – сказал социалист.

Законопроект также предусматривает проведение внешнего аудита всех государственных и муниципальных предприятий. Кроме того, руководители данных учреждений будут обязаны на своих официальных сайтах публиковать ежегодные финансовые, а также аудиторские отчеты. Проект вступит в силу после того, как будет утвержден парламентом и во втором чтении.