Вартанян: Правосудие и возврат сбежавших преступников в Молдову – вопрос времени и политической воли, которая есть у новой власти (ВИДЕО)

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То, что происходило последние недели в Молдове, является издевательством над обществом и над народом. Об этом в рамках выступления с парламентской трибуны заявил депутат ПСРМ Гайк Вартанян. Он отметил, что это издевательство началось еще давно, вспомнив, в частности, о трагедии в “Пэдуря домняскэ”, о “краже века” и об отмене выборов примара Кишинева.

– То, что происходило эти последние несколько недель, – за гранью добра и зла. Вы, демократы, издевались не только над нашими гражданами, но и над мировым сообществом. Судьи КС поставили страну на грань гражданской войны. По нашей информации, которую нам еще предстоит проверить, некоторых судей вообще не было в стране, когда под их подписями на сайте КС публиковались решения, – отметил он.

Вартанян также напомнил о заявлениях некоторых депутатов ДПМ – например, Корнелия Дудника, который заявил, что “либо будут мирные досрочные выборы, либо мы пойдем по украинскому сценарию”. Отменив выборы в Кишиневе, демократы попытались отменить и выборы от 24 февраля, однако им это не удалось, отметил социалист. В то же время он подчеркнул, что общество нуждается в полной информации о произошедшем, а также о том, какое наказание понесут виновные, и предоставить людям информацию – долг депутатов нового парламентского большинства.

– За последние 10 лет люди уже отвыкли, что парламент и правящий политический класс действуют в интересах граждан. К сожалению последние годы правящий политический класс действовал в интересах одного человека и приближенных к нему лиц. Некоторые из них находятся сегодня в зале, остальные – либо в Альпийских горах, либо на солнечных пляжах Майями, либо в дорогих кварталах Лондона. Но я думаю, что вопрос правосудия и возврата преступников обратно – вопрос времени и политической воли, которая есть у этого парламента, правительства, у нового политического класса и, самое главное, что такой запрос есть у общества. А мы обязаны соответствовать этому запросу, – сказал он.