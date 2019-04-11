Вартанян о закупленных втридорога грушах для детсадов: “Результат не заставил себя долго ждать”

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Экс-муниципальный советник, ныне депутат ПСРМ Гайк Вартанян не удивлен инциденту с главой РОНО сектора Чеканы, которая распорядилась закупать для детских садов груши голландского производства. По его словам, случившегося удалось бы не допустить, если бы был внедрен проект закупок через единую электронную систему, на чем настаивали социалисты, однако против чего выступили так называемые “проевропейцы” в МСК.

– “Ретрограды” социалисты в Муниципальном совете заставили “прогрессивных” европейцев (либералов Гимпу-Киртоакэ, народно-европейцев Лянкэ-Кодряну, либерал-демократов и демократов) принять год назад проект, обязывающий все подразделения примэрии столицы делать закупки через единую электронную систему. Прошел год. Тяжело коррупционерам работать без откатов, конвертов и закупок без какой-либо конкуренции или прозрачности. Народно-европейцы предложили отказаться от системы и на одном из последних заседаний все фракции, естественно кроме социалистов, проголосовали за это, – отметил он.

Таким образом, по словам Вартаняна, “результат не заставил себя долго ждать”.

– Вот, например, глава управления образования Чекан заключила контракт на голландские фрукты (например, груши по 36 леев килограмм), которые стоят втридорога по сравнению с молдавскими, простаивающими и пропадающими на складах наших производителей, – подытожил он.