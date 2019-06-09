Вартанян: Люди массово отказываются ехать в Кишинев на защиту Демпартии и Плахотнюка

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Режим рушится. В некоторых населенных пунктах демократы не могут собрать даже несколько полных автобусов. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Партии социалистов Гайк Вартанян.

– Приходят сигналы, что люди массово со всей страны отказываются ехать в Кишинев на защиту Демпартии и Плахотнюка. Не могут собрать даже пару полных автобусов в некоторых местах. Люди отключают телефоны. Режим рушится. Граждане Молдовы, те, кто отказывается выходить на обычный партийный митинг в защиту обычного олигарха, потерявшего власть, – молодцы! – отметил он.

Вартанян добавил, что “законно избранные депутаты избрали новое руководство страны – парламент и правительство”.

– Вместе мы обязаны завершить мирное отстранение так называемых демократов от власти, – подытожил социалист.