Вартанян: Люди массово отказываются ехать в Кишинев на защиту Демпартии и Плахотнюка

Вартанян: Люди массово отказываются ехать в Кишинев на защиту Демпартии и Плахотнюка

Режим рушится. В некоторых населенных пунктах демократы не могут собрать даже несколько полных автобусов. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Партии социалистов Гайк Вартанян. 

– Приходят сигналы, что люди массово со всей страны отказываются ехать в Кишинев на защиту Демпартии и Плахотнюка. Не могут собрать даже пару полных автобусов в некоторых местах. Люди отключают телефоны. Режим рушится. Граждане Молдовы, те, кто отказывается выходить на обычный партийный митинг в защиту обычного олигарха, потерявшего власть, – молодцы! – отметил он. 

Вартанян добавил, что “законно избранные депутаты избрали новое руководство страны – парламент и правительство”.

– Вместе мы обязаны завершить мирное отстранение так называемых демократов от власти, – подытожил социалист. 

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