Вартанян – избирателям: 24 февраля – наш общий протест. Отправим в историю тех, кто 10 лет насиловал Молдову (ВИДЕО)

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Прошло около 8 лет с того момента, как Партия социалистов начала протестовать против того беспредела, который творят так называемые альянсы за евроинтеграцию. Именно социалисты первыми пролили свет на “кражу века”, много раз протестовали против различных беззаконий, которые творила эта власть, начиная с антинародных назначений премьер-министров в ночи, и заканчивая повышением тарифов на электроэнергию и горючее. Пришло время положить конец творимому в стране беспределу. Об этом в рамках флешмоба заявил кандидат в депутаты ПСРМ по одномандатному округу №51 Гайк Вартанян.

Социалисты выразил уверенность в том, что через 2 недели позорный альянс трех политиков, который 10 лет насиловал Молдову – Плахотнюка, Филата и Гимпу – уйдёт в историю.

– Сегодня у них уже истерика. Они вытащили всех своих слуг. Господин вор-Шор не является политической партией. Шор — это подразделение Демократической партии. Запомните раз и навсегда: Плахотнюк = Шор, Шор = Плахотнюк, и точка. Нет никаких других партий. Это партии, которых направили против социалистов. Демократическая партия вывела всех воров и преступников: Киртоакэ с уголовным делом требует убрать Партию социалистов с выборов. Калинин – мошенник, который отбирает деньги людей и кидает их, у которого есть уголовные дела и в России, и здесь, и который сбежал от них сюда. И здесь, чтобы не сесть в тюрьму, Демпартия заставляет Калинина также придумывать сказки и требовать убрать Партию социалистов из предвыборной гонки, – сказал он.

Вартанян призвал всех граждан страны правильно распорядиться своим голосом 24 февраля.

– Обращаюсь ко всем гражданам Молдовы, которые живут как здесь, так и за рубежом: всем, кто живет в Кишиневе, Дрокии, Новых Аненах, Гагаузии, Дубоссарах, Москве, Питере, Тель-Авиве, Стамбуле, Риме, Падова, Нью-Йорке, Оттаве – везде, где бы вы ни находились: 24 числа у вас будет шанс тоже выйти на протест. У вас есть шанс демократическим путём отправить их в историю. Ваш голос 24 числа — это ваш протест. Мы заканчиваем с этой властью через 2 недели, и поэтому у народа Молдовы 25 числа будет победа, – отметил он.