Варшавские подельники Гитлера. О чем не вспомнят в Польше осенью 2019 года

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Польша, ставшая первой жертвой Второй мировой войны, внесла большой вклад в то, что эта война вообще стала возможной.

Власти Польши заявили, что не будут присылать официальное приглашение России на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября. Как сообщили в пресс-службе польского президента, приглашения отправлены только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (в него входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).

Без России

Глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерскийв интервью агентству ПАП сказал, что дату польская сторона будет отмечать с представителями государств, которые сотрудничают с официальной Варшавой «в обеспечении мира на основе соблюдения международного права, уважения суверенитета других государств и их территориальной целостности».

«Нарушение этих правил было признаком агрессоров 1939 года и остается самой большой угрозой миру сегодня», — сказал Щерский.

Неприглашение России — поступок демонстративный. Но вряд ли его можно считать удивительным. Он вполне вписывается в продвигаемую на Западе концепцию, в которой Советскому Союзу отводится роль не державы, освободившей страны Европы от нацистского ига, а еще одного агрессора, несущего равную ответственность за разжигание войны вместе с Гитлером.

Самое интересное, что Германия, которая, собственно, и напала на Польшу, в памятных мероприятиях участие примет.

В сентябре 2019 года польские политики будут много говорить о жертвах и потерях, понесенных их страной в ходе Второй мировой войны. Действительно, потери колоссальные — более 6 миллионов человек. Из европейских стран, участвовавших в войне, больше потеряли лишь Советский Союз и Германия.

Но как шла Польша к этой катастрофе?

«Польша от моря до моря»

Восстановившая свою независимость в 1918 году по результатам Первой Мировой войны, Польша сразу предъявила свои притязания на территории, ранее входившие в состав Российской и Австро-Венгерской империй.

Начальник государства Польского Юзеф Пилсудский замахнулся ни много, ни мало, на восстановление Речи Посполитой в границах XVIII века. Сделать это он, правда, собирался, создав конфедерацию «Междуморье», которая должна была охватить целый ряд стран от Черного до Балтийского моря.

Добровольного согласия соседей Пилсудский добиваться не собирался. Уже в ноябре 1918 года началась война между Польшей и провозглашенной Западно-Украинской народной республикой. Итогом этой войны стало падение ЗУНР и переход большей части территории Западной Украины под контроль Польши.

«Срединная Литва» для Польши

Притязания Пилсудского на Белоруссию привели к началу кровопролитной советско-польской войны 1919-1921 годов.

В разгар войны в декабре 1919 года Верховный совет Антанты рекомендовал провести восточную границу Польши по линии, приблизительно разделяющей районы с преобладанием польского населения, и районы, где большинство составляют белорусы и украинцы. Линия была установлена в ноте министра иностранных дел Великобритании лорда Керзона, войдя в историю под названием «линии Керзона». Но правительство Пилсудского, рассчитывавшее добиться гораздо большего, продолжило войну. В итоге Киев и Минск, на которые претендовали поляки, им не достались, однако территории Западной Украины и Западной Белоруссии, которые, по мнению Антанты, должны были отойти к Украинской ССР и Белорусской ССР, остались под польским контролем.

На этом территориальные захваты не завершились. Пилсудский претендовал и на Литву, но поддерживавшая Варшаву Антанта заявила, что независимая Литовская Республика должна сохраниться.

7 октября 1920 года был подписан польско-литовский договор о разграничении территорий, по которому Польша признавала переход Вильно (то есть нынешний Вильнюс) к Литве. За два дня до вступления договора в силу, польская дивизия Люциана Желиговского якобы подняла бунт и заняла Вильно.12 октября генерал Желиговский издал декрет № 1, объявив о создании государства Срединная Литва. Правительство Литвы обратилось с протестом в Лигу Наций, но добилось лишь того, что Франция с Англией выразили сожаление, призвав стороны решать конфликт мирным путем. У Литвы не было ресурсов для того, чтобы вернуть город, поэтому литовцам оставалось лишь выражать протест.

В феврале 1922 года Сейм Срединной Литвы принял решение о присоединении к Польше. 22 марта 1922 года учредительный сейм в Варшаве принял Акт воссоединения Виленского края с Польской Республикой.

Первый договор с фюрером, или «Пакт Пилсудского — Гитлера»

В 1920-х — 1930-х годах отношения СССР и Польши оставались сложными. Правда, Великобритания и Франция, являвшиеся союзниками Варшавы, признали советское правительство и не поощряли новые польские притязания.

Но поляки нашли себе нового союзника в лице Германии, где в 1933 году к власти пришли нацисты.

Польские политики знали об идеях Гитлера о завоевании «жизненного пространства» на Востоке, и были не прочь по участвовать в новом переделе Европы. 26 января 1934 года был подписан так называемый «пакт Пилсудского — Гитлера», или Договор о ненападении между Германией и Польшей. Польша заключила подобное соглашение с нацистской Германией первой из европейских государств.

Это было только началом жаркой дружбы между двумя государствами, апофеозом которой станут события 1938 года.

Польская доля от гитлеровского пирога

Набиравший силу Третий Рейх выдвинул территориальные претензии к Чехословакии. Гитлер желал получить Судетскую область — территорию, на которой компактно проживали немцы, и которую фюрер считал несправедливо отторгнутой от Германии.

В самом Третьем Рейхе намерения Гитлера многие считали блефом. Чехословацкая армия располагали сильными укреплениями в Судетах, позволявшими выдержать удар гитлеровских армий. Кроме того, Чехословакия имела соглашения с Францией и Советским Союзом, согласно которым Прага могла рассчитывать на военную помощь в случае агрессии. Одновременное столкновение с Францией и СССР было худшим кошмаром немецких военных стратегов.

Советский Союз в 1938 году не раз заявлял о готовности выполнить свои обязательства. Но вдруг оказалось, что все остальные страны Европы от Чехословакии отвернулись. Франция и Великобритания предпочли подписать с Гитлером Мюнхенское соглашение, по которому Чехословакию принуждали выполнить требования Гитлера. Чехословакия была не просто унижена, но и лишена укрепленных районов на границах с Германией. К марту 1939 года Чехословакия исчезнет с карты мира. Ее остатки перейдут под контроль Третьего Рейха в виде протектората Богемия и Моравия.

А чем же в это время занималась Польша?

Еще в феврале 1938 года министр иностранных дел Польши Юзеф Бекна переговорах с Германом Герингом заявил о готовности Польши считаться с германскими интересами в Австрии и подчеркнул заинтересованность Польши «в чешской проблеме».

В мае 1938 года правительство Польши стянуло войсковые подразделения к границам Тешинской области Чехословакии.

В начале сентября 1938 года, когда войска Красной армии были готовы прийти на помощь Чехословакии, на польско-советской границе были организованы крупнейшие в истории возрождённого польского государства военные манёвры, в которых участвовало 5 пехотных и 1 кавалерийская дивизии, 1 моторизованная бригада, а также авиация. Польша заявила, что она ни в коем случае не допустит прохождения войск Красной армии на помощь Чехословакии.

30 сентября 1938 года Польша предъявила ультиматум Чехословакии, требуя немедленной передачи ей Тешинской области. Раздавленная Мюнхенским соглашением, Чехословакия не сопротивлялась — 2 октября 1938 года польские войска оккупировали Тешинскую Силезию.

Менее чем за год до официального начала Второй мировой войны Польша, будущая жертва гитлеровской агрессии, вместе с Гитлером принимала участие в расчленении Чехословакии.

Уинстон Черчилль писал об этих событиях: «В 1938 году, из-за такого незначительного вопроса, как Тешин, поляки порвали со всеми своими друзьями во Франции, в Англии и в США, которые вернули их к единой национальной жизни и в помощи которых они должны были скоро так сильно нуждаться. Мы увидели, как теперь, пока на них падал отблеск могущества Германии, они поспешили захватить свою долю при разграблении и разорении Чехословакии. В момент кризиса для английского и французского послов были закрыты все двери. Их не допускали даже к польскому министру иностранных дел. Нужно считать тайной и трагедией европейской истории тот факт, что народ, способный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доблестны, обаятельны, постоянно проявляет такие огромные недостатки почти во всех аспектах своей государственной жизни».

«Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Чёрному морю»

Западные политики конца 1930-х не скрывали, по какой причине удовлетворяют амбиции Гитлера. Они полагали, что следующей мишенью для Гитлера станет Советский Союз, ненавистное им большевистское государство.

Об этом же думали и польские политики, намеревавшиеся поучаствовать, вслед за разделом Чехословакии, и в разделе советских земель.

Посланник Польши в Иране Ян Каршо-Седлевский в беседе с немецким дипломатом в декабре 1938 года заявил: «Политическая перспектива для европейского Востока ясна. Через несколько лет Германия будет воевать с Советским Союзом, а Польша поддержит, добровольно или вынужденно, в этой войне Германию. Для Польши лучше до конфликта совершенно определённо встать на сторону Германии, так как территориальные интересы Польши на западе и политические цели Польши на востоке, прежде всего на Украине, могут быть обеспечены лишь путем заранее достигнутого польско-германского соглашения».

В том же декабре 1938 года в докладе разведывательного отдела главного штаба Войска Польского говорилось: «Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно… Главная цель — ослабление и разгром России».

В январе 1939 года уже упоминавшийся министр иностранных дел Польши Юзеф Бек в беседе с министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентроп сказал: «Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Чёрному морю».

«С жадностью гиены»

Берлин был не против иметь Польшу в качестве сателлита при нападении на СССР, но выдвинул свое условие. Варшава должна согласиться на включение в состав Германии города Данцига и на создание экстерриториального коридора, который бы соединил Германию с Восточной Пруссией. В обмен на «данцигский коридор» Германия предложила продление Договора о дружбе на 25 лет.

Польша, однако, на такие уступки идти не захотела. Роман с Германией закончился, и Варшава поспешила за помощью к своим предыдущим друзьям — Франции и Великобритании.

28 марта 1939 года Гитлер разорвал Пакт о ненападении с Польшей. 31 марта 1939 года премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен заявил об англо-французских военных гарантиях для Польши в связи с угрозой агрессии со стороны Германии.

Происходящее до глубины души возмутило Черчилля, который писал по этому поводу: «И вот теперь, когда все эти преимущества и вся эта помощь были потеряны и отброшены, Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши — той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства».

Всю весну и лето 1939 года Советский Союз вел переговоры с Великобританией и Францией об антигитлеровском соглашении. Со стороны западных держав в переговорах участвовали представители не самого высокого ранга, становилось понятно, что Франция и Англия не очень заинтересованы в соглашении.

«Пакт Молотова — Риббентропа»

Вот тогда-то и был заключен Пакт о ненападении между СССР и Германией, известный теперь как «Пакт Молотова — Риббентропа».

Советский Союз заключил это соглашение с Гитлером последним, когда стало понятно, что создание антигитлеровской коалиции на данный момент нереально. Предательство Чехословакии в Мюнхене, совершенное Францией и Великобританией, преследовавшими собственные цели, показало Москве, что свои проблемы придется решать самостоятельно.

Советское руководство вполне отдавало себе отчет в том, кто такой Гитлер. Соглашение, заключенное 23 августа 1939 года, давало СССР отсрочку от немедленной войны. Тогда, когда действительно еще можно было предотвратить мировой конфликт, в сентябре 1938 года, Польша стояла плечом к плечу с Гитлером, предвкушая территориальные приобретения.

Но польские политики просчитались — спустя год их собственная страна стала жертвой вчерашнего подельника по грабежу. А Великобритания и Франция, формально объявившие войну Третьему Рейху после его нападения на Польшу, палец о палец не ударят, чтобы спасти Варшаву. И в самом деле, почему, предав Чехословакию, они должны были блюсти верность Польше?

То, о чем не хотят говорить

Части Красной армии вступили на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии 17 сентября 1939 года. К этому моменту правительство Польши уже покинуло Варшаву. Вечером того же дня польские министры перейдут польско-румынскую границу.

Советские части вышли на «линию Керзона» — границу, определенную Антантой еще в 1919 году. Если бы они этого не сделали, то Западная Белоруссия и Западная Украина оказались бы в руках гитлеровцев уже к исходу сентября 1939 года.

Польша, ставшая первой жертвой Второй мировой войны, внесла большой вклад в то, что эта война вообще стала возможной. Но об этом ничего не будут говорить на памятных мероприятиях в Польше в сентябре 2019 году. Как ничего не будут говорить и том, что возвращение независимости Польши не состоялось бы без советских солдат, сотни тысяч которых своими жизнями оплатили возвращение польской свободы.