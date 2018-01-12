Вариант Сперанского. История человека, которому не дали изменить Россию

12 января 1772 года родился российский государственный деятель Михаил Сперанский, автор плана политической реформы, который так и не был осуществлен.

В канун 100-летия падения русской монархии особо актуальным становится вопрос о том, могла ли история нашей страны пойти по другому пути. Собственно, ответ давно известен: да, и неоднократно. Однако во все ключевые моменты власть предержащие сворачивали не на ту дорогу.

Михаил Михайлович Сперанский мог стать одной из главных фигур русской истории, реформатором, осуществившим переход России от самодержавия и крепостничества к личной свободе, конституционной монархии и народному представительству.

Увы, на деле он стал человеком трагической судьбы, много сделавшим для России, но так и не реализовавшим главных планов.

Миша, «подающий надежды»

Он родился 12 января (по новому стилю) 1772 года в селе Черкутино Владимирской губернии. Отец его, Михаил Васильев, был причетником церкви в поместье екатерининского вельможи Салтыкова.

Происхождение не сулило Мише большой карьеры. Но на мальчика, рано научившегося читать и писать, обратил внимание протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский, гофмейстер Двора наследника престола Павла Петровича. Самборский гостил у хозяина поместья, и Миша ему очень понравился. Эта встреча оказала на дальнейшую жизнь Михаила огромное влияние.

Способного мальчика устроили во Владимирскую епархиальную семинарию, где он учился просто блестяще. Фамилию «Васильев» сочли не подходящей для будущего и сменили на «Сперанский» (от латинского speranta — «подающий надежды»).

Михаила, как лучшего ученика провинциальной Владимирской семинарии, направили для дальнейшего обучения в Александро-Невскую семинарию. Обширная программа и жесткие правила внутреннего распорядка создавали из семинаристов невероятно работоспособных людей.

20-летний выпускник семинарии Михаил Сперанский удостоился высокой чести — митрополит Санкт-Петербургский Гавриил предложил ему остаться в стенах семинарии для преподавания естественно-научных дисциплин.

Гражданская карьера вместо церковного сана

В 1795 году знатному вельможе Алексею Куракину потребовался домашний секретарь. Он обратился за помощью к митрополиту Гавриилу, и тот указал на Сперанского. Куракин был в восторге — молодой человек великолепно справлялся с деловой перепиской, излагая суть писем в изысканном стиле.

Работу у Куракина Сперанский совмещал с преподаванием в семинарии. Но в 1796 году вельможа был назначен на должность генерал-прокурора. Куракин предложил секретарю пост в своей канцелярии, что открывало ему заманчивые перспективы в гражданской службе.

Но и митрополит не хотел терять Сперанского. Его предложение было таковым — Михаил принимает монашество, и ему будет открыта дорога к сану архиерея.

Сперанский, взвесив «за» и «против», сделал выбор в пользу Куракина. 2 января 1797 года он был зачислен в канцелярию генерал-прокурора с чином титулярного советника.

Он не поднимался, а буквально летел по ступеням карьерной лестницы. Ему не надо было кому-то льстить и угождать — блестящие знания, отличная память, острый ум делали его незаменимым.

Сперанского выделил Павел I, который в 1798 году назначил его герольдом ордена Святого апостола Андрея Первозванного. В 1800 году Сперанский стал секретарём того же ордена с дополнительным жалованием в 1500 рублей.

В 1797 году на гражданскую службу Михаил вступил в чине титулярного советника, что, согласно «Табели о рангах», означало чиновника IX класса. В 1799 году стал статским советником, что является чином V класса. За два года он прошел дистанцию, которую многие не могли преодолеть и за целую жизнь.

Император и его «банда»

На излете правления Павла I Михаил Сперанский являлся «правителем канцелярии комиссии о снабжении резиденции припасами». На комиссию возлагались обязанности по благоустройству столицы и обеспечению ее продовольствием. Ответственность была высока, но Сперанский и здесь справился на «отлично».

Переворот 1801 года на карьере Сперанского, не замешанного в политических интригах, сказался скорее положительно. Он был назначен статс-секретарем приДмитрии Трощинском, который, в свою очередь, являлся статс-секретарем Александра I.

Екатерина Великая, бабушка нового императора, в свое время отобрала его у родителей и лично занималась воспитанием внука. Будучи сторонницей самодержавия, императрица предвидела, что Александру предстоит править в других условиях. По этой причине цесаревич был окружен либерально настроенными педагогами.

Плоды такого воспитания принесли результат — к моменту восшествия на престол Александр I был убежден в необходимости проведения в России масштабных реформ, в том числе и политических.

Вокруг императора сложилась группа единомышленников, названная «Негласный комитет». Его члены обсуждали планы предстоящих преобразований. Придворные консерваторы называли «Негласный комитет» не иначе, как «бандой».

Работоспособный вольнодумец

Дмитрий Трощинский был членом этой «банды». Члены «Негласного комитета» остро нуждались в людях передовых взглядов, имеющих способности к государственной службе. Сперанский был как раз таким человеком, который даже будучи преподавателем семинарии думал над планами введения в России самых широких свобод.

Сперанского определили в команду другого члена «Негласного комитета», князя Кочубея, подключив его к разработке непосредственных планов реформ. Он активно включился в дело, и стал подавать императору записки со своими проектами. В 1802 году в России были введены министерства, и главой Министерства внутренних дел стал князь Кочубей. Статс-секретарем МВД был назначен Михаил Сперанский.

Он работал по 18-19 часов в день, став незаменимым человеком для своего начальника.

В 1802 году Сперанский подготовил несколько собственных политических записок: «О коренных законах государства», «Размышления о государственном устройстве империи», «О постепенности усовершения общественного», «О силе общественного мнения», «Ещё нечто о свободе и рабстве».

«Итак, вместо всех пышных разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч. я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов», — писал Сперанский.

С точки зрения консерваторов это была не просто крамола, это был подрыв государственных устоев. Но мысли Сперанского были очень близки и членам «Негласного комитета», и самому императору. Потому возглавил в Министерстве внутренних дел отдел, которому предписывалось готовить проекты государственных преобразований.

Сперанский не только работал над различными документами, он задавал новый формат делового письма в России, менее косноязычного и более функционального.

В 1803 году Александр I издает «Указ о вольных хлебопашцах». Это была первая попытка подступиться к решению проблемы крепостничества. Указ, по которому от личной зависимости были освобождены 37 000 человек, разработал Сперанский.

Многие слишком смелые записки чиновника не имеют продолжения, однако его положение только укрепляется.

«Правая рука» Александра I

В 1806 году князь Кочубей серьезно заболел, и на доклады к Александру I стал являться его статс-секретарь. Император, знавший до этого Сперанского заочно, по достоинству оценил его способности. Выходец из самых низов, поднявшийся наверх исключительно благодаря таланту, Сперанский знал о положении в стране куда больше, чем большинство людей из окружения Александра I.

В последующие годы Михаил Сперанский превращается в ближайшего сподвижника императора, которому поручено заниматься важнейшими государственными законами. Чиновник участвует во встрече Александра I c Наполеоном, и в Европе о нем говорят как о человеке, направляющем государственную политику России.

В конце 1808 года Александр I дает поручение Сперанскому подготовить проект масштабной реформы, которая затронет все сферы жизни страны. Для работы император предоставил все материалы Негласного комитета, проекты и записки, поступившие в Комиссию составления государственных законов.

В октябре 1809 года Сперанский представляет императору «Введение к уложению государственных законов». Для своего времени это революционный документ.

Проект великих перемен

Реформа Сперанского предполагает ввести в России принцип разделения властей: исполнительной, законодательной и судебной. При этом главные полномочия за собой должен сохранить император.

Населению предполагалось даровать гражданские (личная свобода для всех граждан) и политические права (участие в государственном управлении для обладателей какой-либо собственности).

Предполагалось выстроить вертикаль власти по принципу «волость — округ — губерния — государство». На каждом уровне должны были действовать Думы, причем депутаты Волостной Думы из своих рядов избирали депутатов Окружной, и так далее, вплоть до Государственной Думы. Государственная Дума по положению в государстве должна была сравняться с Сенатом. На заседаниях должны были обсуждаться проекты императора, но Дума не могла предлагать свои реформы. Координация законодательной власти принадлежала Государственному совету. Председателем являлся сам император. Законопроекты считались недействительными без обсуждения в Государственном совете и одобрения императора. Высшей исполнительной властью обладали министры и их заместители. Причем они назначались лично императором. А высшая судебная власть принадлежала Сенату Судебному, контролируемому императором.

Документ, представленный Сперанским, был одобрен Александром I. Сперанский подготовил поэтапный план осуществления реформы в 1810-1811 годах.

Россия стояла на пороге великих перемен, которые должны были повести ее по совсем другому пути. Но этих перемен не произошло.

Карамзин против Сперанского

Консерваторы ненавидели Сперанского. Император получал многочисленные доносы на него. Михаил Михайлович и сам давал повод, порой слишком смело высказываясь относительно медлительности Александра I. Императора эти слова задевали, но отказываться от своих планов совсем он не хотел.

Все решилось в марте 1811 года. Александр I посетил Тверь, где жила его сестра, великая княжна Екатерина Павловна, объединившая вокруг себя консерваторов. Княжна представила брату человека, подавшему ему документ, в котором излагалась необходимость сохранения самодержавия в России.

И человек, и документ произвели на Александра колоссальное впечатление. Документ назывался «Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях», автора ее звали Николай Михайлович Карамзин.

Карамзин по своему уму и таланту был оппонентом, достойным Сперанского. Но за первым стояли мощные ряды российских «охранителей», а второй держался лишь за счет одобрения императора.

В этот день он ее лишился, а выдающийся историк Николай Карамзин похоронил политические реформы, на шаг приблизив падение русской монархии.

Крах реформатора

Александр I был человеком колеблющимся. Несмотря на то, что чаша весов качнулась в пользу консерваторов, отставка Сперанского состоялась только 17 марта 1812 года. О чем говорили в этот день император и его ближайший помощник, неизвестно, но, по свидетельству очевидцев, Сперанский вышел «почти в беспамятстве, вместо бумаг стал укладывать в портфель свою шляпу и, наконец, упал на стул, так что Кутузов побежал за водой».

В тот же день ему было предписано покинуть столицу. Сначала его отправили в Нижний Новгород, потом в Пермь. Над Сперанским висело обвинение в «государственной измене», которое, впрочем, развития не получило. Чиновники на местах, не зная, как к нему относиться, порой перегибали палку, так что опальный Сперанский писал к царю с просьбой объяснить его статус. Такая дерзость могла ухудшить в положение, но император в ответ приказал выплатить тайному советнику Сперанскому 6000 рублей, дав понять, что государственным преступником его не считает.

После четырех лет опалы Сперанский был назначен на пост пензенского губернатора. За три года соскучившийся по работе чиновник значительно улучшил положение в губернии, доказав, что деловых качеств не растерял. В 1819 году его назначили генерал-губернатором Сибири с предписанием провести ревизию в регионе. Сперанский активно взялся за работу, но вскоре выяснилось, что его полномочия ограничены для проведения необходимых изменений. В начале 1820 года он написал Александру I, что ревизия будет завершена весной, и дальнейшее пребывание в Сибири не имеет смысла. Ответ императора был довольно странным — Сперанскому предписывалось ехать в столицу, но так, чтобы прибыть в Петербург не ранее марта 1821 года.

«Полное собрание законов Российской империи»

Михаил Михайлович приехал в столицу 22 марта, но царь был на конгрессе в Австрии, с которого вернулся лишь в мае, приняв Сперанского 2 июня.

Эта беседа дала понять реформатору, что прежних отношений с Александром I уже не будет. Он нужен был императору как исполнитель поручений, но не как преобразователь.

Сперанский был назначен управляющим Комиссией составления законов, и этот пост занимал до смерти Александра I.

Восстание декабристов в 1825 году стало новым потрясением. Известно, что члены тайного общества, планировавшие введение республиканского строя, видели в Сперанского лучшую кандидатуру в президенты. Сам он в заговоре замешан не был, и Николай I ввел его в состав в Верховного уголовного суда по делу декабристов.

Это доверие было хуже казни — Сперанский судил тех, чьи мысли и идеи во многом совпадали с его собственными. Свидетели утверждают, что при вынесении приговора он плакал.

Ко времени восшествия на престол Николая I российское законодательство находилось в ужасающем состоянии. Почти два века законы принимались без всякой системы, в результате чего возникла совершенная неразбериха.

Титанический труд по приведению законодательства в порядок был поручен Михаилу Сперанскому. Для решения задачи был создано Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

Огромная работа, которой руководил Сперанский, заняла несколько лет. 19 января 1833 года на специальном заседании Государственного совета Сперанский представляет императору 45 томов «Полного собрания законов Российской империи» и 15 томов «Свода законов Российской империи». Прямо на заседании Николай I снял с себя Андреевскую звезду и надел ее на Сперанского.

«Теперь все знают, чем Россия ему обязана»

Он продолжал работать над совершенствованием законов, основал «Высшую школу правоведения» для подготовки квалифицированных юристов, был определен преподавателем юридических и политических наук к наследнику престола.

В 1839 году, в свой день рождения, он получил императорский подарок — был возведён в графское достоинство Российской империи.

Всю жизнь он посвятил государственной службе, сделав для России очень многое. Но главная его реформа осталась неосуществленной.

Михаил Михайлович Сперанский умер 23 февраля 1839 года. «Я нашёл в нём самого верного и ревностного слугу, с огромными сведениями, с огромною опытностью, с неустававшею никогда деятельностью. Теперь все знают, чем я, чем Россия ему обязаны, и клеветники давно замолчали», — сказал Николай I, узнав о его смерти.

А Россия продолжила свой путь к революции.