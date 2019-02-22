Вандалы устроили погром в парке Вулканешт: повалены все скамейки (ФОТО)

Вандалы устроили погром в парке Вулканешт: повалены все скамейки (ФОТО)

Сегодня утром жители города Вулканешт были шокированы, увидев состояние местного парка. Вандалы повалили и поломали все скамейки до единой.

В этой связи с данным инцидентом примар города Виктор Петриоглу обратился к горожанам с просьбой беречь общественное имущество как «свое родное», пишет gagauzinfo.md.

– Прежде чем поднять руку и поломать, подумайте, пожалуйста, о том, что возможно завтра в этот парк может зайти ваша мама, бабушка, сестра, которым захочется приятно провести время в благоприятной обстановке, – отметил примар.

Стоит отметить, что уже не первый случай вандализма в Вулканештах.

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