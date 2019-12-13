Вандалы разгромили городскую мебель на Чеканах: полиция ищет злоумышленников

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Вандалы поломали горшок для цветка и урну, установленные рядом с 3D скамейкой на аллее бульвара Мирча чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы.

Фотографии с поломанной городской мебелью были опубликованы в социальной сети. Полиция сектора Чеканы была уведомлена о случившемся и уже разыскивает злоумышленника. Виновному грозит штраф в размере 1 800 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок до 40 часов, передаёт tv8.md.

Напомним, что скамейки были установлены в мае этого года. Они были разработаны по новой технологии – бетонные объекты созданы с помощью 3D принтера.