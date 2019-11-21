Вандалы осквернили памятные гранитные плиты в Дубоссарском районе (ФОТО)

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Памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района, были бессовестно разбиты вандалами. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

– Была уничтожена и табличка в честь лейтенанта Суворина, установленная этим летом нашими организациями. Нелюди, совершившие это надругательство, не сильно заморачивались над исполнением замысла. Они просто разбомбили плиты отвалившимися кусками бетона. Этого им показалось мало, и они решили сделать оскорбительную надпись в адрес «оккупантов», – написал Алексей Петрович.

По его словам, это первый случай вандализма в Дубоссарском районе. На вызов незамедлительно прибыла полиция, были произведены все предусмотренные законом процедуры. На место прибыл и примар села Алексей Гафель.

– Плиты мы восстановим, сохранились и тексты, и фотографии, и эскизы. Но пока в нашей стране существуют всякие музеи оккупаций, камни в честь оккупаций, депутаты парламента, выгуливающие собак на воинских кладбищах, пока оскорбление памяти на государственном уровне будет оставаться нормой, до тех пор по телу Молдовы будут ползать вот такие паразиты, – добавил председатель Координационного комитета «Победа».