Вам и не снилось…

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Можно ли научиться управлять своими сновидениями

Сколько спать полезно, сколько – вредно, как научиться осознанным сновидениям?

Об этом и многом другом можно узнать из новой книги Михаила Полуэктова «Загадки сна. От бессонницы до летаргии». «АиФ» прочитал книгу и пообщался с её автором – врачом-сомнологом.

– Михаил Гурьевич, главный для всех вопрос: сколько времени спать полезно?

– В США в 2002 году было опубликовано исследование Дэниела Крипке, основанное на опросе 1,1 млн человек. Это самое крупное исследование по сну, которое продолжалось с 1982 по 1988 год. В его процессе специалисты попытались проанализировать зависимость смертности от продолжительности сна. Так вот минимальные цифры смертности наблюдались среди людей, спавших по 7 часов. У спавших по 3 часа и менее смертность увеличивалась на 7 – 11% (по-разному для женщин и для мужчин). При 8-часовом сне она возрастала на 12–13%, а дальше – ещё больше. Этот эффект они объясняют тем, что долго спят люди, у которых уже есть проблемы со здоровьем, – дополнительный сон им нужен для восстановления.

Другое объяснение этого феномена прозвучало в прошлом году. У людей с длительным сном обнаружили более короткие теломеры хромосом, чем у лиц с нормальным или сокращённым временем сна. А чем короче теломеры, тем меньше продолжительность жизни. Эта зависимость хорошо известна.

Американские данные о продолжительности полезного сна в основном подтверждаются и другими исследованиями. Например, в южнокорейском исследовании (в 2013 году на основе анализа показателей

13 тыс. человек) самые низкие показатели смертности были у людей, спавших по 7–8 часов. А у спавших меньше или больше смертность была выше.

В итоге в 2015 году Американская академия медицины сна опубликовала соглашение экспертов из медицинского и научного сообщества, в котором указано, что здоровому взрослому человеку, не имеющему особых потребностей (как, например, у спортсменов или военных), требуется регулярно спать не менее 7 часов. А спать более 9 часов без особых на то причин не рекомендуется, хотя, как уточняется в этом документе, «нет определённых научных доказательств вреда последнего».

Минимальная смертность наблюдалась среди людей, спавших по 7 часов. У спавших по 3 часа и менее смертность увеличивалась на 7 – 11%, при 8-часовом сне она возрастала на 12–13%, а дальше – ещё больше.

Леонардо да Винчи спал 1,5 часа в сутки

– Не секрет, что есть люди, которые заявляют, что не спят вообще. Это возможно?

– Мне довелось общаться с таким человеком в 2005 г. на одной из телевизионных передач. Это Фёдор Нестерчук, украинский пенсионер, который, по сообщениям СМИ, совсем не спит уже 20 лет. Он говорит, что сон потерял после чернобыльской катастрофы. Когда я напрямую спросил его: «Действительно ли вы не спите?», – он ответил: «Конечно, сплю, но мало». Говорят, что Наполеон, Сальвадор Дали, Томас Эдисон спали крайне мало, а Леонардо да Винчи и вовсе довольствовался 15-минутным сном каждые 4 часа (т. е. 1,5 часа за сутки). Но проверить подлинность этих рассказов мы не можем. Зато у нас есть возможность объективно оценить, как спали люди в некоторых экстремальных ситуациях. Например, есть исследования яхтсменов или гребцов, пересекавших Атлантический океан. Спать они могли крайне ограниченное время. Как правило, это так называемый полифазный сон (не единым блоком – 7 часов, а понемногу через равномерные промежутки времени). Оказывается, если человек в таком состоянии пребывает не очень долго (от нескольких дней до недель), то это не так уж и вредно для организма. Во всяком случае это не оказывает отрицательного влияния на способность человека выполнять различные работы. И мы не можем исключить, что Леонардо да Винчи спал именно так, находясь в творческом экстазе, когда создавал свои произведения. Но вот можно ли жить так постоянно? Ответа на этот вопрос нет, поскольку продолжительных исследований полифазного сна не проводилось. Но, с другой стороны, изучение работы организма тех же яхтсменов и другие эксперименты показывают, что в таких случаях важно спать не менее 5 часов. Они нужны для восстановления самых важных функ­ций организма и физических сил, необходимых человеку для выживания в экстремальных ситуациях. Для такого сна есть даже термин – ядерный.

Во сне я молод, здоров и богат

– Часто говорят об осознанных сновидениях. Им реально можно научиться?

– Действительно, психофизик Стивен Лаберж разработал техники, позволяющие войти в состояние осознанного сновидения по собственному желанию. Вообще тема осознанных сновидений кажется заманчивой для многих, но мало кто решается постигнуть эту технику, поскольку она требует больших затрат времени и усилий. Точно так же обстоят дела и в реальной жизни с ауто­тренингом или йогой. Все знают, что это хорошо и полезно для здоровья, но пройти весь цикл обучения удаётся единицам. С другой стороны, меня поразили откровения одного человека, который научился управлять своими сновидения­ми. Он рассказал, что вначале ему нравилось совершать фантастические путешествия во сне, встречаться с замечательными женщинами. Однако всё это ему наскучило. Ничего нового он придумать не мог и вскоре потерял к осознанным сновидениям интерес. Так что с практической точки зрения подобные сновидения нужны не всем. Наиболее заинтересованы в использовании этого феномена исследователи сознания и психотерапевты. Ведь человек, научившийся управлять сновидением, под руководством психотерапевта может осознать символическое значение того, что видит во сне. И вообще, осознанные сновидения оказались полезны в работе с кошмарами, давая человеку возможность активно противодействовать устрашающим образам сновидений или даже подружиться с ними.

В ТЕМУ

Во сколько нужно ложиться спать?

Чтобы утром легко проснуться, хорошо выспаться и чувствовать себя бодро в течение всего дня, необходимо соблюдать режим подъёма и время отхода ко сну.

Известно, что во время сна у человека чередуются две основные фазы – быстрая и медленная. Хороший ночной сон состоит примерно из 5–6 таких циклов. Учёные рассчитали продолжительность каждого из циклов и узнали промежуток времени, когда организм будет находиться в фазе быстрого сна (когда легче всего проснуться).

Обычно человек засыпает за 15 минут. Поэтому если вам необходимо проснуться в 6 утра, то лучше всего лечь спать в 20:45 или же в 22:15 (см. таблицу).

Александр Мельников