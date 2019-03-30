Валовой внешний долг Молдовы продолжает расти

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Валовой внешний долг Республики Молдова увеличился на начало года на 4,8% в номинальной стоимости, но снизился на 7,4 процентных пункта в сравнении с внутренним валовым продуктом. На 31 декабря 2018 года долг составил 7 302, 02 миллиона долларов, что составляет 64,6% от ВВП, передает IPN со ссылкой на данные Национального банка Молдовы.

Государственный внешний долг и гарантированный государством составил 26,6% от общего внешнего долга или 1 938,89 миллиона долларов (-3% с начала года). Частный внешний негарантированный долг составил 5 363,13 миллиона долларов, что на 8% больше по сравнению с 31 декабря 2017 года. Наибольшая доля объема валового внешнего долга приходится на долгосрочный долг (72,2%). В 2018 году продолжился заметный рост краткосрочного внешнего долга (+15,2% в сравнении с 31 декабря 2017 года). Это происходит в основном в результате увеличения внешних обязательств в виде коммерческих кредитов и авансов

Внешний долг в виде кредитов, ассигнований СДР (специальный выкуп) и долговых ценных бумаг составил 4 732,31 миллиона долларов – 64,8% от валового внешнего долга, из которого 41% приходится на государственный сектор (долг НБМ, прямой государственный долг, долг государственных корпораций и административно-территориальных единиц). 59% приходится на кредиты, полученные экономическими агентами частного сектора, в том числе в рамках внутригруппового кредитования.