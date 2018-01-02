Валовой внешний долг Молдовы превысил ВВП и приближается к 7 миллиардам долларов

Валовой внутренний долг Молдовы в третьем триместре 2017 года составил примерно 6 миллиардов 743 миллиона долларов, увеличившись на более чем 454 миллиона долларов по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Молдовы. Так, внешний долг страны в 2017 году достиг нового рекорда, учитывая то, что НБМ сообщает о 6,74 миллиардах долларов за третий триместр 2017 года, а предыдущий рекорд составил 6,87 миллиардов долларов в конце 2013 года, сообщает independent.md.

В 2017 году валовой внешний долг вырос на почти 500 миллионов долларов. Это самый большой рост с 2013 года. Таким образом, валовой внешний долг превысил ВВП, который в конце 2017 года составил 6,75 миллиардов долларов.