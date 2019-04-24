Валютный стресс

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Об очередном этапе обесценивания лея

В апреле лей стал постепенно обесцениваться по отношению к доллару и евро. С конца марта молдавская валюта перестала быть относительно стабильной, как это наблюдалось в последние пару лет. эксперты отмечают, что с начала апреля лей обесценился примерно на 3% по сравнению с долларом и евро.

Леевое пике

Обесценивание лея и повышение курса основных валют вызвало некоторую панику в обществе, что подтолкнуло к росту спроса на неё. Понемногу стали повышаться цены и на некоторые товары. Сельхозпроизводители, например, сетуют, что некоторые виды сельхозпродукции (подсолнечник, соя) подорожали на 5–10%. Фермеры объясняют повышение цен ростом курса доллара и небольшими запасами этой продукции в стране.

В обществе уже слышны тревожные голоса о том, что падение лея повлечёт за собой рост цен на электроэнергию, на газ и воду, что, в свою очередь, приведёт к удорожанию производственного процесса и, как следствие, продуктов питания.

«В феврале 2019 г. чистый спрос на валюту со стороны юридических лиц был покрыт чистым предложением от физических лиц лишь на 47% (для сравнения в январе 2019-го – на 61,2%, в октябре 2018 г. – на 102,2%, а в сентябре – на 114,2%)».

Специфические корни

Доктор экономики Михаил Пойсик считает, что национальную валюту в Молдове раскачивают как внешние, так и внутренние факторы. А основной монетарный механизм по стабилизации курса – это интервенции НБМ по скупке избыточной валюты, либо по её продаже при дефиците.

– Однако нынешняя проблема имеет специфические корни, а именно когда в ноябре 2014 года из банковского сектора были похищены денежные ресурсы, эквивалентные €1 млрд, повлекшие за собой падение лея, – отмечает М. Пойсик. – Чтобы хоть как-то сдержать его обесценивание (ибо продажа валюты из валютных резервов НБМ уже не давала должного эффекта), в качестве основной меры тогда был использован механизм по стерилизации денежной массы посредством прямого изъятия значительной части леев из обращения.

Эксперт объяснил также, каким образом это было сделано. В целом в мировой практике для того, чтобы обеспечить определённый запас устойчивости коммерческих банков, часть привлечённых ими средств закладывается в обязательные резервы. И такой общепризнанной минимальной нормой считается 8%. После кражи миллиарда в Молдове эту норму увеличили в разы – и сегодня она составляет 42,5%! В итоге все эти четыре с половиной года национальная экономика остаётся «обескровленной посредством примитивного омертвления зарезервированных ресурсов».

– Казалось бы, и ситуация в коммерческих банках стабилизировалась, и можно было бы начать снижение запредельного уровня резервирования, но тут началось существенное сокращение денежных поступлений от наших соотечественников из-за рубежа, – отмечает Михаил Пойсик. – В результате в феврале 2019 года чистый спрос на валюту со стороны юридических лиц был покрыт чистым предложением от физических лиц лишь на 47% (для сравнения: в январе 2019-го – на 61,2%, в октябре 2018-го – на 102,2%, а в сентябре – на 114,2%). Разумеется, одному НБМ с данными проблемами не справиться, так как в основе молдавского феномена волатильности лея и цен лежат не только монетарные факторы. Необходим запуск механизмов реального и качественного экономического роста с участием всех органов власти.

Глубокий тупик

По словам экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, до февраля 2019 г. дефицит валюты в РМ составлял $250 млн.

Чтобы не произошло резкого обрушения лея, вмешался Нацбанк, который покрыл валютный дефицит суммой в $216 млн. Как следствие, валютные резервы Молдовы сократились с $3,04 млрд до $2,82 млрд. Сложившуюся на валютном рынке ситуацию Вячеслав Ионицэ называет валютным стрессом. До валютного шока (как уже дважды случалось в РМ – в 1998–1999-м и в 2015 годах) дело пока не дошло.

Эксперт М. Пойсик считает, если в Молдове сегодня что-то и делается для улучшения бизнес-климата, то рагментарно, скоропалительно и без анализа последствий – попросту национальная экономика загоняется в ещё более глубокий тупик. А не запустив экономику, которая в своём динамичном развитии могла бы поглотить высвободившиеся денежные ресурсы в результате доведения пресловутой нормы резервирования до рациональных 8–10%, Молдова так и будет чахнуть на своём сундуке с замороженными миллиардами леев, с постоянной угрозой раскрутки бесконтрольных валютных спекуляций, в конечном итоге ведущих к галопирующей инфляции.

Анастасия Погодина