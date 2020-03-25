Курс валют на среду: евро идет в рост

0

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на среду, 25 марта.

Доллар подорожает на 4 бана. Его цена сегодня составит 18 леев 1 бан. А евро поднимется в цене сразу на 37 банов и стоить сегодня будет 19 леев и 57 банов.

У румынского лея плюс 8 банов – он будет стоить 4 лея 4 бана. Украинская гривна и российский рубль сохранят прежние позиции. Их цена в среду составит 64 и 22 бана соответственно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.