Валютные резервы Нацбанка могут побить рекорд 2014 года

Стало известно, сколько денег прислали граждане Молдовы из-за рубежа и сколько закупил НБМ.

Так, в октябре этого года молдаване, работающие заграницей, отправили домой 116 миллионов долларов, что на 19% больше, чем в том же месяце прошлого года. Таким образом, согласно данным Национального банка Молдовы, с начала 2017 года общая сумма переводов составила 988 миллионов долларов США. Это может способствовать увеличению валютных резервов НБМ, которые в настоящее время составляют 2,7 миллиарда долларов, считает Виктор Урсу из IDIS Viitorul, пишет ziarulnational.md.

При этом хотя денежные переводы растут, объем валютных операций в молдавских обменных пунктах в октябре снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 9,4% – до 341,6 млн долларов.

Несмотря на то, что на рынке наблюдается снижение спроса и предложения на иностранную валюту, в октябре НБМ выкупил 80 миллионов долларов, а резервы достигли 2,69 миллиарда долларов. В ноябре Центральный банк купил еще 20 миллионов долларов, а валютные резервы достигли 2,7 миллиарда долларов.

– Покупка валюты на рынке направлена ​​на то, чтобы предотвратить чрезмерное повышение курса молдавского лея по отношению к доллару и евро, – объясняет Виктор Урсу.

Цитируемый источник также добавил, что если НБМ продолжит вмешиваться в валютный рынок, покупая иностранную валюту, то валютные резервы могут превысить исторический максимум 2,8 млрд., зарегистрированный в 2014 году.