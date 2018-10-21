Валериу Чорич будет баллотироваться в депутаты ПСРМ по Резинскому округу (ФОТО)

Митинг протеста против 9-летнего варварского правления евроунионистских властей провела сегодня Партия социалистов в Резине.

Как отметила по итогам мероприятия председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, участники митинга единодушно поддержали кандидатуру председателя территориальной организации, члена Республиканского совета ПСРМ Валериу Чорича для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года в качестве кандидата ПСРМ от Резинского одномандатного округа N 13, в который входят населенные пункты Резинского и Шолданештского районов.

– В команде ПСРМ – достойные кандидаты, способные реализовать экономические и социальные программы в своих округах. Уверена, что Валериу Чорич оправдает ожидания жителей Резинского округа и сможет защитить их интересы в парламенте, – подчеркнула она.

Лидер ПСРМ также отметила, что все выбранные во время праймериза кандидатуры ПСРМ должны еще быть утверждены Республиканским советом, который будет созван после запуска избирательной кампании.