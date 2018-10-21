Валериу Чорич будет баллотироваться в депутаты ПСРМ по Резинскому округу (ФОТО)

Валериу Чорич будет баллотироваться в депутаты ПСРМ по Резинскому округу (ФОТО)

Митинг протеста против 9-летнего варварского правления евроунионистских властей провела сегодня Партия социалистов в Резине.

Как отметила по итогам мероприятия председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, участники митинга единодушно поддержали кандидатуру председателя территориальной организации, члена Республиканского совета ПСРМ Валериу Чорича для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года в качестве кандидата ПСРМ от Резинского одномандатного округа N 13, в который входят населенные пункты Резинского и Шолданештского районов.

– В команде ПСРМ – достойные кандидаты, способные реализовать экономические и социальные программы в своих округах. Уверена, что Валериу Чорич оправдает ожидания жителей Резинского округа и сможет защитить их интересы в парламенте, – подчеркнула она. 

Лидер ПСРМ также отметила, что все выбранные во время праймериза кандидатуры ПСРМ должны еще быть утверждены Республиканским советом, который будет созван после запуска избирательной кампании.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md