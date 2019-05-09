Валерия прилетела в Молдову для участия в грандиозных концертах по случаю Дня Победы (ФОТО, ВИДЕО)

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Народная артистка России Валерия уже прибыла в молдавскую столицу для участия в грандиозных концертах в Кишиневе и в Бельцах, которые пройдут под патронатом главы государства по случаю Дня Победы. В Международном аэропорту Кишинева ее и ее супруга и продюсера Иосифа Пригожина по традиции встретили хлебом и солью.

По случаю праздника певица пожелала всем гражданам нашей страны всегда мирного неба над головой.

– Пусть люди живут радостно, счастливо, в достатке и благополучии, а мы будем за вас радоваться, – сказала она.

Напомним, что праздничные концерты с участием Валерии пройдут сегодня в Бельцах и в Кишиневе. В северной “столице” праздник уже начался в 14.00, а в Кишиневе он стартует в 19.00. На сцену также выйдут именитые молдавские исполнители и президентский оркестр. Концерт завершится грандиозным салютом Победы.