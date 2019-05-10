Валерия поблагодарила жителей Молдовы и президента и его супругу за “потрясающий прием” (ФОТО)

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Российская певица Валерия, которая вчера выступила на концертах ко Дню Победы, осталась под огромным впечатлением от посещения Молдовы. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

– Спасибо зрителям Бельц и Кишинева за потрясающий приём. Моя сердечная благодарность Президенту Республики Молдова Игорю Николаевичу Додону и его супруге Галине за радушие и необыкновенное гостеприимство, – отметила она.

Жители Молдовы также благодарят Валерию за прекрасный концерт.

– “Спасибо, Валерия. Приезжайте к нам ещё в Бельцы”, “Этот концерт подарил незабываемый эмоции! Валерия, вы придали этому празднику особую атмосферу! Невероятный голос! Спасибо огромное!”, “Молдова вас любит!”, “Молодец Валерия! Вот так и поддерживается дружба народов! Спасибо Вам, что Вы своим талантом соединяете страны и людей”, – пишут они.