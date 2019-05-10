Валерия поблагодарила жителей Молдовы и президента и его супругу за “потрясающий прием” (ФОТО)

Валерия поблагодарила жителей Молдовы и президента и его супругу за “потрясающий прием” (ФОТО)

Российская певица Валерия, которая вчера выступила на концертах ко Дню Победы, осталась под огромным впечатлением от посещения Молдовы. Об этом она написала на своей странице в соцсети. 

– Спасибо зрителям Бельц и Кишинева за потрясающий приём. Моя сердечная благодарность Президенту Республики Молдова Игорю Николаевичу Додону и его супруге Галине за радушие и необыкновенное гостеприимство, – отметила она.

Жители Молдовы также благодарят Валерию за прекрасный концерт.

– “Спасибо, Валерия. Приезжайте к нам ещё в Бельцы”, “Этот концерт подарил незабываемый эмоции! Валерия, вы придали этому празднику особую атмосферу! Невероятный голос! Спасибо огромное!”, “Молдова вас любит!”, “Молодец Валерия! Вот так и поддерживается дружба народов! Спасибо Вам, что Вы своим талантом соединяете страны и людей”, – пишут они.

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