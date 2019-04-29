Валерия едет в Молдову на День Победы: “С нетерпением жду нашей встречи!” (ВИДЕО)

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По приглашению президента Молдовы Игоря Додона народная артистка России Валерия выступит в Кишиневе и в Бельцах 9 Мая, в День Победы. На своей странице в соцсети глава государства опубликовал видеоприглашение артистки ко всем жителям нашей страны принять участие в предстоящих концертах.

– С нетерпением жду нашей встречи! Приходите, будет весело! – говорит она.

Игорь Додон, в свою очередь, отметил, что “популярная исполнительница давно не была в нашей стране, и мы будем очень рады видеть ее в Молдове в этот важный день”.

– Вместе с Валерией на сцену выйдут президентский оркестр и молдавские артисты. Концерты пройдут в 14.00 в Бельцах и в 19.00 в Кишиневе. В столице мероприятие завершится красочным салютом. Отпразднуем Победу вместе! – сообщил он.