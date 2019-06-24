Валентину Булигу отстранили от должности главы Нацкассы соцстрахования

Валентину Булигу отстранили от должности главы Нацкассы соцстрахования

Валентина Булига покинула свой пост в связи с решением, принятым сегодня премьером Майей Санду на заседании правительства. До назначения нового директора этот пост будет занимать нынешний вице-президент НКСС Татьяна Попа.

Булига была назначена главой Национальной кассы социального страхования 26 декабря 2018 года, пишет agora.md. Она является вице-председателем и председателем женской организации ДПМ. С 2009 по 2015 год она занимала пост министра труда, социальной защиты и семьи и прославилась скандальными заявлениями, призвав, например, молодых матерей, сетующих на сложное финансовое положение и нехваткой денег на памперсы, “стирать пеленки”.

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