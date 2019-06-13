Валентина Матвиенко поздравила Зинаиду Гречаный с избранием на пост спикера

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, поздравила Зинаиду Гречаный с избранием на пост спикера молдавского парламента. В поздравительном послании Матвиенко пожелала Гречаный плодотворной деятельности на благо молдавского народа, и выразила надежду на нормализацию отношений между парламентами двух стран.

– От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с избранием на пост Председателя Парламента РМ. В современных непростых условиях Ваши знания, богатый опыт государственной деятельности и высокий профессионализм будут востребованы как никогда. Убеждена, что, несмотря на масштабы и сложность стоящих задач, Вам будет сопутствовать успех. В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации настроены на конструктивную совместную работу по восстановлению и дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-молдавских связей, в том числе по парламентской линии, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, – говорится в тексте послания.