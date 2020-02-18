Валентина Матвиенко поздравила президента Молдовы с днём рождения

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Валентина Матвиенко поздравила Игоря Додона с днём рождения от имени Совета Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично.

Председатель Совета Федерального Собрания РФ отметила, что высоко ценит личный вклад президента Молдовы в развитие двустороннего парламентского сотрудничества.

– Желаю Вам, уважаемый Игорь Николаевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей работе на благо народа Республики Молдова. Примите уверения в моём самом высоком уважении, – отмечается в тексте поздравления.