“Вакцинируй или пакуй чемоданы”: юрист ПСРМ жестко раскритиковал действия властей РМ по борьбе с корью

Запретив невакцинированным от кори детям посещать школу, власти Молдовы “открыли ящик Пандоры”, спровоцировав в том числе всплеск коррупции.

Об этом заявил юрист Партии социалистов Фадей Нагачевский. Он отметил, что государство не предусмотрело механизма, при котором такие дети могли бы получать образование альтернативным способом. Также родители невакцинированных детей в стремлении найти выход из ситуации могут начать подделывать прививочные листы.

– 27 сентября министерство просвещения в ответ на наш запрос сообщило, что право на обучение на дому имеют лишь больные, которые не могут передвигаться. Остальные категории граждан изъяты из системы. Вот так, уважаемые родитель, решило государство: или вакцинируйте детей, или пакуйте чемоданы и уезжайте из страны. Я не против вакцинации, но то, как поступает государство, – это издевательство, – подчеркнул Нагачевский.

Рассказал юрист и еще об одном подозрительном аспекте “паники” с корью в Молдове. Он увидел странную закономерность в том, что вакцины против этого заболевания были завезены в Молдову 2 августа, а уже 20 августа власти объявили оранжевый код в связи с большим числом больных корью.

– Что интересно, ввоз партии вакцины от кори в Молдову в 2018 году Таможенной службой не зарегистрирован. Это значит, они не прошли процедуры импорта, либо имеет место сокрытие данных? – задался вопросом Нагачевский.

Он также отметил, что, согласно имеющимся у него данным, цена в 1,5-3 доллара США за вакцину, купленную государством, в 2-3 раза выше, чем стоимость импорта.

– В частных клиниках вакцина ROR стоит 1999 леев, и народ туда идет. В июле появились статьи в прессе о том, что вакцина от государства плохая, индийская, что на нас ставят эксперименты, а в частных – бельгийская вакцина. Кстати, бельгийская вакцина официально стоит 9,58 долларов США, но продается у частников за 1999 леев. Либо у государства отрава, либо кто-то при помощи чиновников и проплаченных статей в СМИ делает деньги на проблемах людей и за счет госбюджета. Посмотрим, – написал юрист.