Вакцинирование от гриппа стартует на следующей неделе

Вакцинирование от гриппа стартует на следующей неделе

Первые 30 тысяч доз вакцины против гриппа были закуплены властями и будут распределены по медицинским учреждениям до конца этой недели. 

Как пишет moldpres.md, поступившие в страну вакцины от гриппа – французского происхождения. Они были приобретены на деньги  Национальной компании медицинского страхования и обошлись в сумму более чем 3 миллиона леев. В первую очередь вакцинацию пройдут беременные женщины, пожилые люди, медицинские работники и лица из групп риска.

По некоторым данным, еще 130 тысяч доз вакцины Молдова получит от одного американского учреждения.  В прошлом году в стране было зарегистрировано 557 случаев гриппа, четыре из которых были летальными.

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