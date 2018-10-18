Вакцинирование от гриппа стартует на следующей неделе

Первые 30 тысяч доз вакцины против гриппа были закуплены властями и будут распределены по медицинским учреждениям до конца этой недели.

Как пишет moldpres.md, поступившие в страну вакцины от гриппа – французского происхождения. Они были приобретены на деньги Национальной компании медицинского страхования и обошлись в сумму более чем 3 миллиона леев. В первую очередь вакцинацию пройдут беременные женщины, пожилые люди, медицинские работники и лица из групп риска.

По некоторым данным, еще 130 тысяч доз вакцины Молдова получит от одного американского учреждения. В прошлом году в стране было зарегистрировано 557 случаев гриппа, четыре из которых были летальными.