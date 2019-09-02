Вадим Чебан назначен главой “Молдовагаз”

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Решением Наблюдательного совета АО “Молдовагаз” председателем правления предприятия назначен Вадим Чебан. К новым полномочиям он приступает с сегодняшнего дня.

Нового председателя правления АО “Молдовагаз” коллективу предприятия представил министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан. Министр подчеркнул, что новое руководство АО “Молдовагаз” должно разработать эффективные предложения по решению накопившихся проблем, передаёт moldpres.md.

Вадим Чебан заверил, что предпримет все усилия для обеспечения принятия мажоритарными акционерами скоординированных решений, связанных с ключевыми проблемами в деятельности предприятия. Кроме того, Чебан подчеркнул, что основной проблемой, требующей незамедлительного решения, является непрерывное обеспечение поставок природного газа потребителям Республики Молдова.

До настоящего времени Вадим Чебан занимал целый ряд руководящих должностей в государственных структурах, а также в частных компаниях. В 2005-2009 и 2010-2013 гг. Чебан работал в Министерстве экономики. В течение года, с 2009 по 2010, был генеральным директором Национального агентства по регулированию в энергетике. В 2015-2019 гг. занимал должность первого заместителя председателя Исполнительного комитета АТО Гагауз Ери. В 2008-2009 и 2010-2014 годах Вадим Чебан был представителем государства и членом Наблюдательного совета АО “Молдовагаз”.

Напомним, что должность председателя правления АО “Молдовагаз” осталась вакантной в мае 2018 года после того, как бывший президент Василе Ботнарь был назначен парламентом на должность директора Службы информации и безопасности.