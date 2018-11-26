В зоне Центрального рынка хотят обустроить платную парковку

В зоне Центрального рынка хотят обустроить платную парковку

На улицах, прилегающих к столичному Центральному рынку, можно разместить около 190 парковочных мест. Такое заявление было сделано сегодня утром на сессии столичной мэрии Биволом Октавианом, врио директора Центрального рынка.

Администрация рынка обратилась в мэрию Кишинёва с предложением открыть около 180-190 платных парковочных мест на улицах Арменяскэ, Варлаам и Тигина.

На данный момент на рынок можно добраться только пешком. Автомобилям просто негде парковаться, – прокомментировал Октавиан Бивол.

Кроме того, на улице Варлаам предлагают организовать специальную зону для автомобилей, которые привозят товар на рынок, чтобы не загружать центральную улицу, сообщает tvrmoldova.md.

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