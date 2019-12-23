В зимние праздники КПП страны будут работать в усиленном режиме

0

Таможенная служба и Пограничная полиция будут работать на полную мощность в период зимних праздников и будут выполнять ряд действий для оптимизации пограничного движения и сокращения времени ожидания на пунктах пропуска.

В частности, в праздничные дни на границе будет пополнено количество сотрудников и проверочного оборудования, а в проведении контроля будет задействовано и руководство таможенных постов. Кроме того, в случае увеличения потоков автомобилей будут использоваться все коридоры, в том числе предназначенные для дипломатического корпуса. Такие меры будут предприняты также властями Румынии и Украины, чтобы контроль был ускорен по обе стороны границы, передаёт moldpres.md.

Вечером в воскресенье, 22 декабря, премьер-министр Ион Кику посетил пункты пересечения государственной границы Леушень и Скулень. По словам Кику, число граждан, прибывших в страну в воскресенье до 23:05, было примерно в три раза больше, чем в обычные дни, и для того, чтобы справиться с большим потоком пересечений, пограничники и таможенники пополнили состав примерно на 80%.