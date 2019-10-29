В жутком ДТП в Житомирской области погибла гражданка Молдовы, ещё двое получили травмы (ФОТО)

В жутком ДТП в Житомирской области погибла гражданка Молдовы, ещё двое получили травмы (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие случилось в конце прошлой недели на трассе Киев-Ковель.

По данным пресс-службы Национальной полиции Житомирской области, водитель автомобиля «Мерседес», гражданин Молдовы, двигаясь по трассе Киев-Ковель, не уступил дорогу грузовику, в результате чего случилось ДТП. В результате аварии скончалась пассажирка «Мерседес», 47-летняя гражданка Молдовы. Ещё двое пассажиров легковушки, граждане Молдовы в возрасте 53 и 60 лет, получили телесные повреждения. Им была оказана первая медицинская помощь без дальнейшей госпитализации.

Водитель «Мерседес» был задержан правоохранителями Украины за нарушение правил безопасности дорожного движения. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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