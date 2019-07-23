В жутком ДТП в Унгенах погиб 22-летний парень

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Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Унгенах. В результате сильного удара 22-летний мужчина погиб на месте.

На снимках, опубликованных очевидцами, видно, что от автомобиля BMW почти ничего не осталось – лишь груда покорёженного металла. На место происшествия прибыла группа спасателей, которым пришлось доставать тело погибшего, заблокированного в разбитом авто, пишет tv8.md.

По словам пресс-секретаря ГИП Марьяны Бециву, водитель по неустановленным причинам съехал страссы и врезался в столб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.