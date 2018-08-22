В жутком ДТП в Штефан Водэ три человека погибли, 13 ранены, в том числе ребенок (ФОТО)

Трагическая авария с участием трех транспортных средств произошла минувшей ночью на трассе R-30, 54 км.

Там столкнулись микроавтобус Setra маршрута “Кишинев-Затока” с 41 пассажиром, трактор и легковой автомобиль марки Peugeot. В результате столкновения некоторые люди оказались зажаты в искореженных автомобилях. Их пришлось вызволять спасателям, вызванным на место происшествия.

Согласно данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, в ДТП погибли три человека: двое из них находились в Peugeot, третий был пассажиром микроавтобуса.

Всего в аварии пострадали 13 человек, которые получили различные травмы. Также серьезные травмы получил и был госпитализирован несовершеннолетний из Peugeot.

Все обстоятельства ДТП предстоит установить правоохранительным органам.