В жутком ДТП в Комрате погибли водитель и пассажир (ФОТО)

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Этим утром в Дежурную часть Инспектората полиции Комрат поступило телефонное сообщение о том, что произошло ДТП со смертельным исходом.

При выезде оперативной группы было установлено, что 29-летний водитель, управляя автомобилем марки «Хонда Аккорд» по трассе М-3, не доезжая до села Бешалма, не справился с управлением, съехал в кювет и совершил столкновение с деревом. В результате автомобиль перевернулся, пишет upatogagauzia.md.

Водитель и 42-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, оба жители села Кирсово, от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.