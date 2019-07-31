В жутком ДТП в Каушанах серьёзно пострадала 3-месячная девочка (ВИДЕО)

В жутком ДТП в Каушанах серьёзно пострадала 3-месячная девочка (ВИДЕО)

В результате вчерашней аварии в Каушанском районе трёхмесячная девочка оказалась в реанимации в тяжёлом состоянии. Из районной больницы её доставили в столичный Институт матери и ребёнка, пишет publika.md.

У неё черепно-мозговая травма, она без сознания, в тяжёлом состоянии. Врачи воздерживаются от прогнозов, но настроены оптимистично, – прокомментировал пресс-секретарь ИМР Максим Казаку.

Еще одна восьмилетняя пострадавшая остаётся в районной больнице с сотрясением мозга. Оба ребёнка ехали непристёгнутыми, на руках у взрослых.

В полиции заявили, что водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Тест показал, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя в 6 раз превышал норму.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md