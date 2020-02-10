В жутком ДТП в Аненах погиб 10-месячный ребёнок (ФОТО)

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Смертельная авария произошла на трассе “Кишинёв-Бендеры”. В результате один ребёнок погиб, а ещё пятеро несовершеннолетних и двое взрослых получили серьёзные ранения.

По данным полиции, 21-летний водитель на Mercedes ехал из Бендер в Кишинёв. На повороте возле населённого пункта Калфа мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

В машине находилось 6 детей. Один из них, 10-месячный малыш, скончался в больнице. Помощь врачей понадобилась остальным несовершеннолетним в возрасте от 5 до 13 лет, а также 27-летней женщине, пишет publika.md.

Тестирование показало, что водитель был трезв. Известно, что мужчина получил права днём ранее.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.