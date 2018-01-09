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В жутком ДТП на Ботанике погиб человек ( ФОТО, ВИДЕО)

В жутком ДТП на Ботанике погиб человек ( ФОТО, ВИДЕО)

Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня вечером на пересечении улицы Зелинского и бульвара Дечебал.

UPDATE: Автомобилем Peugeot управлял 21-летний молодой человек. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, однако вскоре скончался. Вторым участником аварии стал автомобиль Dacia под управлением 35-летнего мужчины. 

Судя по кадрам видео, опубликованного в соцсети, в автомобиле Peugeot находится безжизненное тело. На месте происшествия присутствуют врачи “скорой помощи”, однако, судя по всему, они уже ничем не могут помочь мужчине.

Погибший находится на пассажирском сиденье, но пользователи соцсети предположили, что это водитель, который не был пристегнут, и с водительского сиденья его перебросило при ударе. Также пользователи разглядели в салоне куртку столичной сети закусочных, и предположили, что погибший работал курьером.

Все обстоятельства ДТП предстоит определить полиции.

Внимание! Видео 18+!

Видео: facebook/Город без маршруток

Фото: protv.md

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