В жуткой аварии в центре Кишинева скончались двое. Момент удара попал на видео (ФОТО)

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Высокая скорость, нарушение ПДД и безответственность привели к смерти двух человек. Ночью 17 мая страшное ДТП произошло на пересечении улицы Измаил и бульвара Штефана чел Маре.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, автомобиль “Audi”, которым управлял 27-летний мужчина, двигаясь по бульвару Штефана чел Маре, столкнулся с “Toyota” (такси), за рулем которого был 39-летний водитель. Последний ехал по Измаил. В обеих машинах были пассажиры. В результате удара “Audi” отрикошетило в “Dacia Logan” с 40-летним водителем. В салоне этого авто также была пассажирка. “Dacia” налетела на припаркованный на улице “Volkswagen”.

В результате удара водитель “Toyotа” скончался на месте. Пассажир такси, а также водители и пассажиры “Dacia” и “Audi” были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Вскоре после ДТП погиб и пассажир “Toyota”.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.



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Фото, видео: protv.md.