В Житомирской области поймали молдаванина из базы Интерпола

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Гражданина Молдовы поймали на въезде в Украину, в пункте пропуска «Виступовичи».

На украинско-белорусскую границу прибыл автомобиль марки «Мерседес». Во время проверки одного из пассажиров легковушки, гражданина Республики Молдова, сработала база данных Интерпол. Выяснилось, что 38-летний мужчина разыскивается по подозрению в совершении преступлений на территории Молдовы, передаёт ruporzt.com.ua.

Пограничники задержали подозреваемого и сообщили об этом в компетентные органы. Мужчина был передан сотрудникам Национальной полиции Украины в Житомирской области.