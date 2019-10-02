В жестоком обращении с детьми обвиняют воспитателей столичного приюта

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщило, что группа специалистов из Управления по защите прав ребёнка отправилась ​​в детский приют “Preafericitul Iosif”, расположенный на улице Онисифор Гибу в столичном секторе Буюканы. Проверка была инициирована после того, как в соцсетях появилось сообщение о жестоком обращении с воспитанниками учреждения.

Автор сообщения рассказывает о жутком положении вещей в Доме ребёнка, о чём женщина узнала от знакомой, проработавшей там няней ровно один день. По словам последней, воспитатели бьют детей головой об стол, часами заставляют сидеть на горшке, не разрешая вставать, держат их с головой под водой при купании и т. д. На детский плач и крики воспитатели реагируют ещё большей агрессией.

В ответ на публикацию Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко сообщила о проверке в учреждении, пишет ipn.md. Однако впоследствии министр выступила с уточнением, согласно которому в детском доме по ул. О. Гибу нет настолько маленьких детей, о которых упоминал автор нашумевшей публикации. Вскоре появилась информация, что речь идёт об учреждении, находящемся на Телецентре, либо о приюте в столичном секторе Центр. В эти учреждения также была направлена группа проверяющих. Результаты проверок будут обнародованы.