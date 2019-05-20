В ЖДМ сообщили об изменении тарифов на поездки в вагонах I и II класса

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Начиная с 24 мая госпредприятие “Железная дорога Молдова” меняет цены на билеты в вагонах I и II класса поезда № 642/64 “Кишинёв-Одесса”. Изменения связаны с ростом цен на топливо и колебаниями обменного курса.

В то же время на предприятии сообщили, что коэффициент индексации для вагонов III класса остаётся неизменным, пишет tv8.md. Количество мест для I и II класса в течение летнего сезона удвоится за счёт увеличения количества вагонов.

Таким образом, цена поездки составит:

I класс – 195 леев

II класс – 180 леев

III класс – 150 леев

Поезд “Кишинёв-Одесса” отправляется из столицы в 07:05 и прибывает в пункт назначения в 10:45. В свою очередь, из Одессы поезд отправляется в 18:45 и прибывает в Кишинёв в 22:20.