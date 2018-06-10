В жаркий период в столице будут “дежурить” резервуары с питьевой водой и пункты медицинской помощи

Этот пункт был включён примэрией в план действий по защите населения в период повышенной температуры воздуха.

Согласно утверждённому Положению «О комплексных мерах по сокращению воздействия высокой температуры воздуха на здоровье населения муниципия Кишинёв», ответственными за выполнение плана будут как органы местного публичного управления, так и некоторые структурные подразделения и муниципальные предприятия Apă-Canal Chișinău, Spații Verzi, агропродовольственные рынки и т.д.

Как сообщает пресс-служба примэрии муниципия Кишинёв, в летний период ответственные лица будут обеспечивать контроль условий хранения продуктов на агропродовольственных рынках, соблюдение режима деятельности в детских лагерях, в частности соблюдение санитарно-эпидемиологических условий, а также соблюдение санитарного состояния водных бассейнов, пляжей и питьевой воды.

Кроме этого, в летний период будут функционировать источники питьевой воды, и будут размещены цистерны с водой в парках муниципия. В тоже время в общественных местах будут установлены коммерческие единицы, специализирующиеся на продаже прохладительных напитков и мороженного. В этот период в городе будут организованы пункты первой медицинской помощи.

Напомним, что в жаркий сезон очень важно употреблять как минимум 2 литра воды в день, отказаться от алкогольных напитков и сладких газированных напитков. Также необходимо употреблять в пищу как можно больше свежих фруктов и овощей, избегать попадания прямых солнечных лучей в самое жаркое время суток, отдавать предпочтение светлым тонам одежды из натуральных тканей. Кроме этого, важно отказаться от физических упражнений в дневное время суток.