В здании завода “Мезон” произошел еще один пожар (ВИДЕО)

В здании завода “Мезон” произошел еще один пожар (ВИДЕО)

Еще одно возгорание произошло вчера после обеда в здании бывшего завода “Мезон” на Московском проспекте. На место ЧП прибыли несколько пожарных бригад. 

По словам представителей ГИЧС, огонь охватил 4 квадратных метра одного из помещений здания. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет.  Причина и обстоятельства пожара выясняются.

Напомним, что здесь же произошло возгорание 8 января. Тогда огонь охватил 200 квадратных метров одного из цехов, расположенных в здании. Специалисты выдвинули три версии случившегося: короткое замыкание, поджог или несоблюдение правил противопожарной безопасности.

 

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