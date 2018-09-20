Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в здании парламента: тревога оказалась ложной (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в здании парламента: тревога оказалась ложной (ФОТО, ВИДЕО)

Необычные действия со зданием законодательного органа Молдовы проводятся в эти минуты.

Так, внезапно была объявлена полная эвакуация из парламента, а территорию вокруг него перекрыли. На месте находится полиция.

– В парламенте проходят слушания по демографии. По громкой связи объявляют, покиньте здание. Всех эвакуируют с парламента, – сообщил депутат от Партии социалистов Владимир Односталко, на тот момент находившийся в здании.

По информации портала deschide.md, поступил звонок от неизвестного о том, что в здание парламента заложена бомба. По словам главы Генинспектората полиции Александра Пынзарь, говоривший по телефону был пьян и заявил, что парламент взлетит на воздух. Звонивший уже идентифицирован и в скором времени будет арестован. Угроза оказалась ложной.

Фото: facebook/Vitalie Sprinceana

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