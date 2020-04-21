В зависимости от развития ситуации: в пятницу власти рассмотрят возможность послабления некоторых ограничений (ВИДЕО)

0

Соблюдение гражданами на Пасху введенных ранее ограничений в связи с пандемией коронавируса обсудили на утреннем совещании президент, премьер и спикер. От имени руководства страны глава правительства поблагодарил население за проявленное понимание, в особенности в том, что касается проведения церковных служб.

– Надеемся, что на протяжении этой недели тенденция снижения числа зарегистрированных случаев, которая наблюдается уже две недели, сохранится. В этой ситуации в пятницу мы примем решение о том, каким будет режим на следующей неделе, – сказал он.

Ион Кику напомнил, что ранее власти заявляли, что если к концу этой недели будет не более 3000 активных случаев коронавируса и не возникнет новых вспышек заболевания, руководство страны ослабит некоторые экономические ограничения.

– Решение будет принято в пятницу, когда у нас будет ясность в отношении развития ситуации и возможных последствий празднования Пасхи, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.