В заповеднике «Кодру» браконьер убил благородного оленя из Красной книги

В заповеднике «Кодру» браконьер убил благородного оленя из Красной книги

Инцидент произошёл минувшей ночью в заповеднике «Кодру» в селе Лозова Страшенского района. Браконьер убил благородного оленя, занесённого в Красную книгу.

Местный лесник сообщил в полицию о том, что заметил мужчину, который вёз в телеге мёртвого благородного оленя. Вскоре правоохранители задержали браконьера. Ему грозит штраф, передаёт tv8.md.

Стоит отметить, что благородный олень занесён в Красную книгу Молдовы. Этот вид начал исчезать более 50 лет назад, а 10 лет назад некоторое количество экземпляров были завезены в лесное хозяйство Страшенского района.

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