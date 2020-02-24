В заповеднике «Кодру» браконьер убил благородного оленя из Красной книги

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Инцидент произошёл минувшей ночью в заповеднике «Кодру» в селе Лозова Страшенского района. Браконьер убил благородного оленя, занесённого в Красную книгу.

Местный лесник сообщил в полицию о том, что заметил мужчину, который вёз в телеге мёртвого благородного оленя. Вскоре правоохранители задержали браконьера. Ему грозит штраф, передаёт tv8.md.

Стоит отметить, что благородный олень занесён в Красную книгу Молдовы. Этот вид начал исчезать более 50 лет назад, а 10 лет назад некоторое количество экземпляров были завезены в лесное хозяйство Страшенского района.