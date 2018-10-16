В заброшенном кафе в Леова случился серьёзный пожар (ВИДЕО)

На место происшествия прибыли две пожарные машины.
Инцидент произошёл на прошлой неделе, вблизи местного автовокзала, передаёт canal3.md. Увидев поднимающиеся в небо клубы дыма, местные жители позвонили в Службу 112.
Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали огонь и не позволили ему распространиться на другие объекты. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Леова Кристины Чобану, сумма причинённого ущерба пока не установлена.
В то же время пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу говорит, что причина пожара остаётся неизвестной, но до возгорания заведение долгое время не функционировало. Экспертам предстоит выяснить причину ЧП.
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