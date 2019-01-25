В выходные жителей ожидают гололёд и мокрый снег

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Завтра на всей территории страны будет облачно. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица.

В Бричанах и Сороках ожидается три градуса мороза. В Бельцах термометры покажут -2 °C, а в Оргееве метеорологи прогнозируют один градус мороза. В Тирасполе будет около нуля, передаёт publika.md. В Леова воздух прогреется до 1 градуса тепла, а в Комрате и Кагуле термометры покажут +2 °C.

В столице этой ночью будет четыре градуса мороза, а завтра в течение дня воздух прогреется до нуля. В последующие дни термометры будут показывать ночью до восьми градусов мороза, а днём столбики термометров поднимутся до +5 °C.